Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi
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Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi

04.03.2021 23:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 00:02
Helikopter kazasında şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Yılmaz'ın ailesine acı haber verildi

Bitlis'ten Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Bitlis'ten Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'taki ailesine şehadet haberi verildi.

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer, Yılmaz'ın şehadet haberini, Kuşkayası Mahallesi'nde ikamet eden babası Tayfur ile annesi Elif Yılmaz'a ulaştırdı.

Şehidin yakınlarını, askeri yetkililer ile mahalle sakinleri teskin etmeye çalıştı. Şehit Yılmaz'ın babasının bulunduğu eve ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit Yılmaz'ın evli olup üç ay önce baba olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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