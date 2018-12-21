Helene Fischer, Dansçısını Sevgilisinin Elinden Aldı

BERLİN, 10 yıllık aşkı Florien Silbereisen'ten ayrıldığını çarşamba günü duyuran Helene Fischer'in, yeni dansçı sevgilisi Thomas Seitel ile birlikteliklerini konuşuyor. Bir yılı aşkın süredir çok yakın oldukları ve birlikte sahne aldıkları söylenen yeni çiftin, geçen yıl Avrupa turnesine de birlikte gittikleri ve tüm gösterilerde birlikte sahne aldıkları anlatılıyor.

FISCHER İÇİR AYRILMIŞ

Thomas Seitel'in Bild gazetesine konuşan isminin açıklanmasını istemeyen bir arkadaşı, Seitel'in, dansçı sevgilisi Anelia Janeva'dan Fischer için ayrıldığını söyledi. Seitel ile Janeva, geçen yıl Berlin'de ortak ev satın almış ve bir yıldır da o evde oturuyorlardı. Janeva ile Fischer 2012'den 2014'e kadar birlikte sahne almışlardı.

82 SLİP GİYEREK REKOR KIRMIŞ

Fischer'a kızgın olan Janeva da sevgilisini kaptırdığı şarkıcıya sahnede eşlik etmek istemiyor. Fischer, Alman İkinci Kanalı ZDF'de Noel Bayramı nedeniyle gösteri yapacak. Daha önce bu gösteride Anelia Janeva'nın da yer alacağı belirlenmişti. Ancak son gelişmelerden sonra genç dansçı sahneye çıkmama kararı aldı.

Öte yandan Helene Fischer'in yeni sevgilisi Thomas Seitel'i kamuoyu ilk kez bir televizyon programında kırdığı rekorla tanıdı. Seitel, beş dakikada içinde 82 slip donu üst üste giyerek Guinness Rekorlar kitabına girmişti.