Helen McCrory hayatını kaybetti
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Helen McCrory hayatını kaybetti

Helen McCrory hayatını kaybetti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Helen McCrory, hayatını kaybetti. 52 yaşındaki sanatçının ölüm haberi, sevenlerini yasa boğdu. McCrory, 'Peaky Blinders' ve 'Harry Potter' gibi fenomen projelerde yer almıştı. İşte detaylar...

'Peaky Blinders' dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Helen McCrory, hayatını kaybetti. Üç 'Harry Potter' filminde de rol alan 52 yaşındaki sanatçının, ölüm haberini eşi aktör Damian Lewis, Twitter'da yaptığı paylaşımda duyurdu. Lewis, "Güçlü ve güzel kadın... Yaşadığı gibi öldü, korkusuzca. Onu seviyoruz ve ona sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyoruz" diyerek, ölüm haberi için duyduğu üzüntüyü dile getirdi. McCrory, uzun süredir tedavi gördüğü kanser hastalığı nedeniyle, hayata gözlerini yumdu.

Kaynak: Snob Magazin

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