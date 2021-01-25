Helal ne demek? İslam'da helal ne anlama gelir? Karides helal mi?

Tek başına İslam dininde değil diğer bütün dinlerde helal kelimesi anlamı yer almaktadır. Peki, Helal ne demek? İslam'da helal ne anlama gelir? Karides helal mi?

Helal kelimesi günlük hayatta sıkça karşımıza çıkmakta ve farklı dinlerde farklı anlamlara gelmektedir. Helal kelimesi sözlükte ve İslam'da nasıl kullanılmıştır. Helal ne demek? İslam'da helal ne anlama gelir? Karides helal mi?

SÖZLÜKTE HELAL NE DEMEK?

Sözlükteki anlamı ile "mubah, câiz ve serbest olmak, ruhsat vermek, Harem'den veya ihramdan çıkmak" anlamlarına gelir. Haram kelimesinin zıttı olarak kullanılır.

İSLAM DİNİNDE HELAL NE ANLAMA GELİR?

İslam dinine göre, "herhangi bir şeyin dine uygun oluşu" anlamına bürünmüştür. Yasaklanmamış haram olmayan anlamındadır.

KARİDES HELAL Mİ?

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35). Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).