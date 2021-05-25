Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 196. bölüm full izle! Hekimoğlu 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 196. bölüm full izle! Hekimoğlu 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 196. bölüm full izle! Hekimoğlu 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Ekranları sevilen dizisi Hekimoğlu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Hekimoğlu dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu ATV canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Hekimoğlu canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Hekimoğlu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Hekimoğlu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Hekimoğlu canlı izle, Hekimoğlu ATV canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Hekimoğlu canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 18 Mayıs Salı yayınlanan 50. Bölümde, Ateş Hekimoğlu yine bir çılgınlık yapıyor!

SMA hastası Selim ve refakatçı köpeği Cincır, akşam yürüyüşüne çıktıkları sırada Selim yol ortasında baygınlık geçiriyor. SMA'nın semptomlarından biri olmayan bu durum, Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor. Ekibini eleye eleye 10 kişiye düşüren Hekimoğlu, Selim'in kalan hayatını huzurlu bir şekilde geçirmesi için doğru tanıyı koyanların devam edeceğini, başarısız olanların eleneceğini söylüyor.Bunun için de onları kadınlar ve erkekler olarak 2 gruba ayırıyor.

Her iki grup da vakayı çözmek için kıyasıya mücadale ederken Hekimoğlu poliklinikte onu hayli şaşırtan başka bir hastayla ilgilenmeye başlıyor. Selim'in sağlık durumu ummadıkları şekilde seyrederken, diğer poliklinik hastasının Hekimoğlu üzerinde yarattığı etki onun bir çılgınlık yapmasıyla sonuçlanıyor.

Kadınlar ve erkekler arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu, Selim ve Akın'ın nesi olduğunu bulup onları kurtarabilecek mi? Hekimoğlu'nun yapacağı herkesi şaşırtan büyük çılgınlık ne?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 11 Mayıs Salı yayınlanan 49. Bölümde Ateş, kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde pilot olarak görev yapan Gamze Yüzbaşı, talip olduğu önemli bir görev için simülasyon uçuşu yaparken gözleriyle duymaya başlar. Ve simülasyon uçağını düşürür. Gamze Yüzbaşı'nın semptomları Hekimoğlu'nun hayli ilgisini çeker ama kadının tek şartı vardır; kimliğini Hekimoğlu dışında kimse bilmeyecek! Hekimoğlu kendine yeni bir ekip kurmak için 40 kişilik bir aday kadrosu oluşturur ve ilk vakaları da Gamze Yüzbaşı'dır. Doğru teşhisi koyanlar bir sonraki aşamaya geçecek, başarısız olanlar ise elenecektir.

Gamze Yüzbaşı'nın ilk ve tek şartı olan "kimliğini gizli tutma" meselesi, Hekimoğlu'nun vakayı başta İpek olmak üzere tüm hastaneden saklamasına yol açar. Adaylar, hasta ve Hekimoğlu hastane içinde köşe kapmaca oynarken Gamze Yüzbaşı'nın da yeni semptomları gelişir. Hekimoğlu'nun gözüne girmek için canla başla kadının nesi olduğunu bulma çalışan 40 kişi, hastanede bir kaosa neden olur ve kaçınılmaz son gerçekleşir.

Hekimoğlu, Gamze Yüzbaşı'yı tedavi edebilecek mi? İpek, Hekimoğlu'nun gizli tutmaya çalıştığı hastayı nasıl öğrenecek? 40 kişilik aday kadrosundan kimler elenecek?

HEKİMOĞLU CANLI İZLE (20.00).

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 196. bölüm full izle! Hekimoğlu 197. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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