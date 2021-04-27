Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 47. bölüm full izle! Hekimoğlu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 47. bölüm full izle! Hekimoğlu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu yeni bölüm canlı yayın HD izle! Hekimoğlu 47. bölüm full izle! Hekimoğlu 48. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Hekimoğlu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Hekimoğlu dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Hekimoğlu canlı izle! Hekimoğlu KANAL D canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Hekimoğlu canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Hekimoğlu bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Hekimoğlu dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Hekimoğlu canlı izle, Hekimoğlu KANAL D canlı izle! Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Hekimoğlu full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Hekimoğlu canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ateş'in Emre'yi kovması üzerine hastanede ipler gerilmiştir. İpek, Ateş'e Emre'yi geri çağırması konusunda ültimatom verir. Ancak Ateş kararında nettir. Bu durumun üzerine Zeynep'de istifa etmeye karar verir. Memoli'nin durumları zaten karışıktır. Ateş artık köşeye sıkışmıştır. Ekibe ne olacak?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 20 Nisan Salı yayınlanan 46. Bölümde Ateş, kıvrak bir zeka ile karşı karşıya...

Ergenliğin doruklarında, aksi ama bir o kadar da zeki bir lise öğrencisi olan Naci Kurşun aynı zamanda satrançta da son derece ustadır. Satranç turnuvasında yenmesine rağmen beklenmedik bir şey yapar ve masa üstünde duran sayacı tüm gücüyle rakibi olan genç adamın kafasına vurur. Kendisi de korkunç baş ağrılarıyla boğuşmaktadır. Hastaneye kaldırılan Naci, annesi dahil herkesi canından bezdirirken, kişiliği ile şüphesiz ki Hekimoğlu'nun dikkatini çeker.

İstifa eden Mehmet Ali iş görüşmelerine başlar ama gizli bir el onun görüşmelerini sabote etmektedir. Bunun için Mehmet Ali'nin Hekimoğlu'nu suçlamasıyla başlayan olaylar, Orhan ve İpek dahil tüm ekibin birbirinden şüphelenmesine neden olacaktır. Kıvrak zekası ve sivri diliyle herkesi bıktıran Naci'nin teşhisini koymak, ayrıca Mehmet Ali'nin görüşmesini kimin sabote ettiğini bulmak Hekimoğlu için hiç de kolay olmayacaktır.

Hekimoğlu genç çocuğun nesi olduğunu bulabilecek mi? Mehmet Ali'nin iş görüşmesini sabote eden kim?

HEKİMOĞLU CANLI İZLE (20.00)

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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