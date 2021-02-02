Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 35. yeni bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu son bölüm full izle!
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Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 35. yeni bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu son bölüm full izle!

02.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 17:31
Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 35. yeni bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu son bölüm full izle!

Hekimoğlu bu akşam yeni bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Büyük beğeni toplayan dizinin son bölümünde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 35. yeni bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu son bölüm full izle!

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? merak ediliyor. Hekimoğlu 33. bölüm izle! Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu 33. yeni bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu yeni bölüm 30. fragmanı!

HEKİMOĞLU 35. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

HEKİMOĞLU 35. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE KANAL D!

Babasıyla gittiği lunaparkta fenalaşan küçük Melis, apar topar hastaneye getirilir. Küçük kızı kurtarmak için Hekimoğlu ve ekibi seferber olur.

İpek, son dönemde uğradıkları baskılar yüzünden Hekimoğlu'nun ilaçlarını azaltmaya karar verir. Ekibi, ilaçları azaltıldığı için çektiği ağrıların artması yüzünden, Hakimoğlu'nun sağlıklı kararlar verip veremediğini sorgulamaya başlar.

Melis'in boşanmış anne ve babası, hiç bir konuda anlaşamayıp kızlarının hayatını tehlikeye sokunca, Melis'le ilgili karar verme yetkisi İpek'e verilir. Hekimoğlu'nu hapse atmaya adeta ant içmiş olan Mahir Komiser, soruşturma izni çıkarttırıp hastanede kendisine çalışacak bir mekan ayarlar. Artık iyice yakınlarına giren Mahir'in niyeti, Orhan'dan sonra şimdi de Ateş'in ekibini sıkıştırmak ve ekiptekilerin birbirinden şüphe etmesini sağlayarak, içlerinden birini konuşturmaktır.

Altı yaşında bir çocuğun safra kesesinde oluşan taşların gizemi çözülebilecek mi? İpek, aldığı sorumluluğun altından kalkabilecek mi? Hekimoğlu doğru kararı verebilecek mi? Ekipten kimse Hekimoğlu'na ihanet edecek mi? Orhan'la Hekimoğlu'nun arası düzelecek mi?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM FULL İZLE!

Küçük kardeşlerine hem annelik hem de babalık yapmakta olan genç bir adam, çalıştığı restoranda kalp krizi geçirir. Hekimoğlu, bu vakaya hemen teşhis koysa da ekibiyle paylaşmaz. Hepsinin, kendi teşhisini koymasını ister ve ekibin zamanla yarıştığı bir oyun başlatır. Hekimoğlu, zaman ilerledikçe uğraştıkları vakanın tahmininden çok daha karmaşık olduğunu fark edecektir.

Mahir komiser ise Hekimoğlu aleyhinde ifade vermesi için Orhan üzerinde uyguladığı baskıyı artırır. Bu durum,Hekimoğlu ve Orhan arasındaki ilişkinin giderek gerilmesine sebep olur. İpek, Mahir'in hastane personelini sorgulamasından rahatsızdır çünkü bu durum tüm hastane çalışanlarını tedirgin etmektedir.

Hekimoğlu ve ekibi genç adamı kurtarabilecek mi? Mehmet Ali, genç adamın kardeşlerine karşı fedakarlığı konusunda, ona inanmayan Hekimoğlu'nu ikna edebilecek mi? Hekimoğlu ve Orhan'ın arası Mahir yüzünden bozulacak mı?

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