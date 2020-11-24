Hekimoğlu yeni bölüm canlı izle! Hekimoğlu 25. bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 25. bölüm kesintisiz izle, Hekimoğlu canlı izleme linki! Hekimoğlu 26. bölüm fragmanı izle!

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 25. bölüm izle! Hekimoğlu 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 17 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i kontrol etmek üzere departmanın başına atanan Memoli zor anlar yaşıyor. Ateş'le kapışmak zorunda kalan Memoli bu görevi yerine getirebilecek mi? İpek ona verdiği bu sorumluluğu kalıcı hale getirecek mi?

Öte yandan evliliğinde sorunlar yaşayan Selin'in aklı iyice karışır. Ateş'e olan duygularını bastıramaz. Ateş'le yeniden birlikte olmak ister ve bu düşünceyle farklı planlar yapar. Ancak Ateş'ten alacağı cevap ona büyük bir hayal kırıklığı yaşatacaktır...

Diğer yandan ileri yaştaki bir hastanın durumu giderek kötüleşir. Tek şansı organ naklidir ancak kurul, hastanın yaşı sebebiyle nakil onayı vermez. Buna rağmen Hekimoğlu pes etmeyecektir. Hastasını kurtarmak için her yolu dener.

HEKİMOĞLU 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

17 Kasım günü ekranlara gelen 25. bölümün ardından 26. bölüm fragmanı 2 parça olacak şekilde yayınlandı.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Can isimli çocuğun ölümcül bir hastalığı vardır. Ateş, aynı hastalıkla 12 yıl önce karşılaşmıştı ve hastasını kaybetmişti. Bu vaka onun geçmiş ile bir hesaplaşması haline gelir. Çocuğu, İpek'in bilgisi dahilinde muayene eder. Aldığı örnekleri biyopsiye gönderen Ateş, İpek'in sert tavrı ile karşılaşır. İpek'e göre Ateş, geçmiş ile hesaplaşırken küçük çocuğu denek olarak kullandığını düşünür. Ona bu vakada yardım edenler de İpek'in hışmından kurtulamazlar.

Ateş, gerçekten de 12 yıl önce çözemediği vaka yüzünden çocuğu kullanıyor mu? Can, bu ölümcül hastalığı yenebilecek mi? İpek ile Ateş arasında neler yaşanacak?