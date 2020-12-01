Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları!

01.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:17
Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları!

15. bölümden itibaren Neşe Şen'e bıraktığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizi Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları!

KargaSeven ve OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saatkaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları!

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle her Salı saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ!

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek'in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek'i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek'le karşı karşıya getirecektir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
İçi para dolu cüzdanı sahibine teslim etti, aldığı ödül ise tam bir hayal kırıklığı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep'le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali'nin, makaleyi Zeynep'ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir. Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu'na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali'nin arkadaşlığı sonlanacak mı?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI!

Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen

Orhan Yavuz– Okan Yalabık

Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar

Ebru Özkan Saban – İpek Tekin

Damla Colbay – Zeynep Can

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE!

İlgili Haberler

Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!
Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu hangi gün, hangi kanalda? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!
Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!
Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!
Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı izle! Sadakatsiz hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Enes Batur Ariana Grande İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Samet Aybaba Yılmaz Vural Robert Prosinecki
Tüm Haberler Kar Pazar Çocuk Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 16:21:35. #1.15#
title