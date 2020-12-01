Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları!

15. bölümden itibaren Neşe Şen'e bıraktığı medikal drama ve komedi türündeki Türk televizyon dizi Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları!

KargaSeven ve OJO Pictures imzalı, ilk bölümü 17 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Hekimoğlu son bölüm izle! Hekimoğlu hangi gün, saatkaçta, hangi kanalda? Hekimoğlu oyuncuları!

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle her Salı saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM ÖZETİ!

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek'in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek'i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek'le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep'le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali'nin, makaleyi Zeynep'ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir. Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu'na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali'nin arkadaşlığı sonlanacak mı?

HEKİMOĞLU OYUNCULARI!

Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen

Orhan Yavuz– Okan Yalabık

Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar

Ebru Özkan Saban – İpek Tekin

Damla Colbay – Zeynep Can

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE!