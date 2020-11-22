Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü
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Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü

22.11.2020 02:13 | Son Güncelleme: 23.11.2020 07:45

Geçtiğimiz haftalarda yakalandığı koronavirüsü yenen Timuçin Esen, başrolünü oynadığı Hekimoğlu dizisinin çekimlerine başladı. Oyuncunun yer alacağı yeni bölümden ilk kareler de yayınlandı.

Yapımcılığını OJO Pictures'ın üstlendiği dizide başrolleri Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'la paylaşan başarılı oyuncu Timuçin Esen, hastalığını atlatmasının ardından bu hafta yayınlanacak olan 26. bölümün çekimleri için sete döndü.

YENİ BÖLÜMDEN İLK KARELER GELDİ

Yayınlandığı günden beri ilgiyle izlenen dizinin çekimleri pandemi kuralları dikkate alınarak büyük titizlikle yapılıyor. Dizinin başrolü Timuçin Esen'in kamera arkası görüntüleri önceki gün basına yansıdı. Tıp dehası Ateş Hekimoğlu'nu canlandıran Esen, sette de disiplinli çalışmasıyla ekibe destek oluyor.

Hekimoğlu sette
Hekimoğlu sette
Koronavirüsü yenen Timuçin Esen, Hekimoğlu setine geri döndü

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
MEDYA UZMANI: EKMEK LAZIM AŞ LAZIM HAYAT DEVAM EDIYOR NETICEDE. TESTI NORMALE DÖNUPTE KENDINI KOTU HISSEDEN COK KISI TANIYORUM
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