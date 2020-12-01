Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta? Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı izle!

Hekimoğlu dizisi son bölümde neler oldu? Yayımlanan son bölümde yine izleyeni ekrana kitleyen dizinin yeni bölümü ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak araştırılıyor. Kanal D' ekranlarında sevenleriyle buluşan Hekimoğlu oyuncu kadrosu haberimizde.

Hekimoğluyeni bölüm fragmanı yayımlandı! Sevilen dizi Hekimoğlu aon bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Hekimoğlu dizisi oyuncuları ve konusu nedeniyle büyük ilgi görmeye devam ediyor. Hekimoğlu ne zaman, saat kaçta?

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle yine salı 1 Aralık Salı günü saat 20.00'de ekranda olacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Hekimoğlu dizisinin başrollerinde, Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay yer alıyor. Diğer yandan Belçim Bilgin de dizide konuk oyuncu olarak bulunuyor.

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu 27. Bölüm Fragmanı - 3 yayında! Ateş ve İpek arasında yeni bir gerilim yaşanıyor. Zeynep, gelen bir hastanın aslında bir şeyi olmadığını hastalık hastası olduğunu ve ilgi görmek için bunu yaptığını iddia ediyor. Bu durum üzerine vaka yönetimini İpek alıyor.

Ateş ise onun gerçek bir hasta olduğunu kanıtlamak için hastaya içinde insülin olan bir ilaç veriyor bu şekilde nöbet geçireceğini söylüyor. İpek ve ekibini bu yolla manipüle etmeye çalışan Ateş, yine kendini riske atıyor. Peki bu defa kim haklı çıkacak?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 24 Kasım Salı yayınlanan son bölümde Ateş'i yıllar sonra bulan ilginç vaka, ortalığın karışmasına neden oluyor!

Hekimoğlu, yıllar önce kaybettiği bir vakayla aynı semptomları gösteren hastanın peşine düşer. Ne var ki peşine düştüğü aslında İpek'in hastasıdır. Bir yandan hastanenin düzenlediği yardım balosundaki İpek'i oyalarken, bir yandan da hastalığın nedenini bulmak için riskli yolları dener. Hastanın durumunu tehlikeye atması onu İpek'le karşı karşıya getirecektir.

Diğer yandan Zeynep ve Mehmet Ali arasında gerilim tırmanır. Zeynep'le aynı vaka üzerine makale yazan Mehmet Ali'nin, makaleyi Zeynep'ten izinsiz yayımlaması ikiliyi arkadaşlıklarını sorgulama noktasına getirir. Hekimoğlu bu defa hastayı kurtarabilecek mi? İpek kendi hastasını alan Hekimoğlu'na ne tepki verecek? Zeynep ve Mehmet Ali'nin arkadaşlığı sonlanacak mı?

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU 27. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...