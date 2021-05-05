Hekimoğlu final yapacak mı? Hekimoğlu bitiyor mu? Hekimoğlu ne zaman bitecek?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun 2021 mayıs ayının sonlarına doğru final yapacağı belirtildi. Peki Hekimoğlu final yapacak mı? Hekimoğlu bitecek mi? Hekimoğlu final bölümü ne zaman olacak?

Hekimoğlu dizisi bitiyor mu? Hekimoğlu final yapacak mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden olan Hekimoğlu, Timuçin Esen'in başrolde olduğu bir dizidir.

HEKİMOĞLU HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

House M.D'nin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu dizisi her hafta salı günü Kanal D'de yayımlanıyor. Yeni bölümüyle her Salı saat 20:00'da izleyici ile buluşacak.

HEKİMOĞLU OYUNCULARI

Ateş Hekimoğlu – Timuçin Esen

Orhan Yavuz– Okan Yalabık

Kaan Yıldırım – Mehmet Ali Çağlar

Ebru Özkan Saban – İpek Tekin

Damla Colbay – Zeynep Can

HEKİMOĞLU FİNAL Mİ YAPACAK?

İlk bölümü ile 17 Aralık 2019 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Hekimoğlu dizisi, yoğun izleyici kitlesi tarafından takip edilmekte. Hekimoğlu dizisi, son olarak 41. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanmaya devam ediyor.

Dizinin biteceğine dair şu an resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OJO Pictures imzalı Hekimoğlu mayıs sonunda ekrana veda edecek.

HEKİMOĞLU 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE