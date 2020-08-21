Hekimoğlu dizisi yeni sezon fragmanı: Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? Hekimoğlu dizisi 14. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinin yeni sezon fragmanı da bir süre önce yayımlanmıştı. Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Son bölümde Hekimoğlu, Vahap ile yüzleşmek zorunda kalır. Hekimoğlu 15. bölüm ne zaman?

Hekimoğlı 15. yeni sezon fragmanı da yayımlandı. Ateş'i hastanede bekleyen büyük sürpriz ne? Ateş ve Zeynep arasında olanlar, nasıl bir sonuca yol açacak? İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan'a sorarak ne öğrenmek isteyecek? Tüm soruların yanıtı yeni sezonda olacak.

HEKİMOĞLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay gibi isimlerin bulunduğu Hekimoğlu dizisi 15. bölüm ile yeni sezona başlamak için gün sayıyor. Hekimoğlu yeni sezon başlangıç tarihi henüz netleşmedi ancak önümüzdeki haftalarda ekranda olması bekleniyor.

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçeVahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahapamacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?