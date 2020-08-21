Hekimoğlu dizisi yeni sezon fragmanı: Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hekimoğlu dizisi yeni sezon fragmanı: Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

Hekimoğlu dizisi 14. bölüm ile sezon finali yapmıştı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinin yeni sezon fragmanı da bir süre önce yayımlanmıştı. Hekimoğlu son bölümde neler oldu? Son bölümde Hekimoğlu, Vahap ile yüzleşmek zorunda kalır. Hekimoğlu 15. bölüm ne zaman?

21.08.2020 00:22 | Son Güncelleme: 21.08.2020 00:29

Hekimoğlı 15. yeni sezon fragmanı da yayımlandı. Ateş'i hastanede bekleyen büyük sürpriz ne? Ateş ve Zeynep arasında olanlar, nasıl bir sonuca yol açacak? İpek, bu ikili arasındaki durumu Orhan'a sorarak ne öğrenmek isteyecek? Tüm soruların yanıtı yeni sezonda olacak.

HEKİMOĞLU YENİ SEZON NE ZAMAN?

Timuçin Esen, Ebru Özkan Saban, Okan Yalabık, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz, Damla Colbay gibi isimlerin bulunduğu Hekimoğlu dizisi 15. bölüm ile yeni sezona başlamak için gün sayıyor. Hekimoğlu yeni sezon başlangıç tarihi henüz netleşmedi ancak önümüzdeki haftalarda ekranda olması bekleniyor.

Hekimoğlu dizisi yeni sezon fragmanı: Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜM İZLE...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap'la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu'nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu'nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek'in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçeVahap'ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Hekimoğlu dizisi yeni sezon fragmanı: Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler.

Hekimoğlu dizisi yeni sezon fragmanı: Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahapamacına ulaşabilecek midir? Orhan'ın kovulma sebebi nedir? İpek'in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?

Hekimoğlu dizisi yeni sezon fragmanı: Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman?

İlgili Haberler

Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 17. bölüm izle
Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı yayımlandı! Sefirin Kızı 17. bölüm izle
Hercai yeni sezona ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Hercai yeni sezona ne zaman başlayacak? Hercai yeni sezon fragmanı yayınlandı mı?
Tövbeler Olsun 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 1. bölüm izle
Tövbeler Olsun 2. bölüm fragmanı yayımlandı! Tövbeler Olsun 1. bölüm izle
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti Güncel
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Güncel
Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Ekonomi
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Marmara'da mahsur kalan kişinin tekneyi çaldığı ortaya çıktı! Kurtulduğuna pişman oldu
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye-Sırbistan maçı Gaziantep'te oynanacak
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Pınar Gültekin cinayetinde aile avukatının tatbikat raporu ve HTS talebi kabul edildi
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hacı Bektaş Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aamir Khan Sezen Aksu Oğuzhan Koç İrem Derici
Spor Fatih Terim Caner Erkin Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan
Daha Fazla İzmir Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Hekimoğlu dizisi yeni sezon fragmanı: Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 00:29:09. #1.15#
title