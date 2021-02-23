Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisinin çekildiği hastanenin adı ne, nerede?

Salı günleri Kanal D'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi ülkede, hangi ilde, hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?