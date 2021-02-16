Hekimoğlu dizi çekimleri hangi ilde, ilçede yapılıyor? Hekimoğlu dizideki hastane nerede? Okan Üniversitesi Hastanesi nerede?
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Hekimoğlu dizi çekimleri hangi ilde, ilçede yapılıyor? Hekimoğlu dizideki hastane nerede? Okan Üniversitesi Hastanesi nerede?

16.02.2021 19:14 | Son Güncelleme: 16.02.2021 19:18
Hekimoğlu dizi çekimleri hangi ilde, ilçede yapılıyor? Hekimoğlu dizideki hastane nerede? Okan Üniversitesi Hastanesi nerede?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? Hekimoğlu nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi hastanede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu'nun nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Hekimoğlu dizisi nerede çekiliyor? Hekimoğlu hangi ülkede, hangi ilde, hangi hastanede çekiliyor? Hekimoğlu dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HEKİMOĞLU DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi çekimleri İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilmektedir.

HEKİMOĞLU HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?

Hekimoğlu dizisi Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekilmektedir. Hastanenin haritadaki konumu aşağıdaki gibidir:

Hekimoğlu dizi çekimleri hangi ilde, ilçede yapılıyor? Hekimoğlu dizideki hastane nerede? Okan Üniversitesi Hastanesi nerede?

Hastane İstanbul Tuzla ilçesinde bulunmaktadır.

HEKİMOĞLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Hekimoğlu dizisi her Salı günü saat 20:00 'da Kanal D ekranlarında yayınlanmaktadır.

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.

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