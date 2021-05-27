Hekimoğlu dijitale geçecek mi? Hekimoğlu nasıl final yaptı, neden final yaptı?

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu dizisi geçtiğimiz akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Dizinin takipçileri yeni bölümü heyecanla beklerken Hekimoğlu bitti mi ve Hekimoğlu final mi yapıyor gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Peki, Hekimoğlu final mi yapıyor? Ucu açık bir hikaye olarak bitmesi nedeniyle dizi hakkında Hekimoğlu dijitale geçecek mi? sorusu yanıt aradı.

Hekimoğlu dizisi takipçileri dün akşam yayınlanan Hekimoğlu yeni bölümünün ardından büyük heyecan uyandırdı. Diziseverler Hekimoğlu hakkında detayları merak ederken Hekimoğlu final mi yapıyor ve Hekimoğlu bitti mi gibi soruların yanıtlarını araştırdı. Peki, Hekimoğlu bitti mi? Hekimoğlu dijitale geçecek mi? gibi soruların yanıtlarını merak etti.

HEKİMOĞLU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Hekimoğlu dizisi bugün final bölümü ile ekrana gelecek.

HEKİMOĞLU DİJİTALE GEÇECEK Mİ?

Ekranların başarılı yapımlarından olan Hekimoğlu dizisi, geçtiğimiz gün final yaptı. House dizisinden uyarlanan yapım oyuncularıyla da büyük beğeni topladı. Ani final kararı ve ucu açık bırakılan sonuyla dizinin dijital platformlarda yer alacağı düşünüldü. Dizinin dijital platformlarda yer alması için görüşmelerin yapılıp yapılmadığı ise henüz açıklanmadı.

HEKİMOĞLU NASIL FİNAL YAPTI?

SMA hastası Selim ve refakatçı köpeği Cincır, akşam yürüyüşüne çıktıkları sırada Selim yol ortasında baygınlık geçiriyor. SMA'nın semptomlarından biri olmayan bu durum, Hekimoğlu'nun dikkatini çekiyor. Ekibini eleye eleye 10 kişiye düşüren Hekimoğlu, Selim'in kalan hayatını huzurlu bir şekilde geçirmesi için doğru tanıyı koyanların devam edeceğini, başarısız olanların eleneceğini söylüyor.Bunun için de onları kadınlar ve erkekler olarak 2 gruba ayırıyor.

Her iki grup da vakayı çözmek için kıyasıya mücadale ederken Hekimoğlu poliklinikte onu hayli şaşırtan başka bir hastayla ilgilenmeye başlıyor. Selim'in sağlık durumu ummadıkları şekilde seyrederken, diğer poliklinik hastasının Hekimoğlu üzerinde yarattığı etki onun bir çılgınlık yapmasıyla sonuçlanıyor.

Kadınlar ve erkekler arasındaki rekabet nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu, Selim ve Akın'ın nesi olduğunu bulup onları kurtarabilecek mi? Hekimoğlu'nun yapacağı herkesi şaşırtan büyük çılgınlık ne?