Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Hekimoğlu 37. bölüm full izle! Hekimoğlu son bölüm izle!

Kanal D kanalında her salı yeni bölümüyle yayınlanan Hekimoğlu 37. bölümü bu akşam yayınlandı. Başrollerini timuçin Esen, Ebru Özkan ve Damla Colbay'ın paylaştığı Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanal D Hekimoğlu 37. bölüm full izle! Hekimoğlu son bölüm izle!

HEKİMOĞLU 38. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu 38. bölüm fragmanında ateş aklanıp hastaneye dönüyor ancak İpek'in gazabından kurtulamıyor.

Ateş, yapılan mahkeme sonucunda normal hayata geri dönüş biletini kazanıyor. Ancak İpek'in gazabından da kurtulamıyor. İpek, Ateş'e tüm hafta boyunca poliklinik nöbeti veriyor. Diğer taraftan da Memoli, Zeynep ve Emre Ateş geri döndüğü için oldukça mutlu oluyor. Ateş normal hayatına geri dönebilecek mi? İpek ile aralarında neler olacak? Tüm soruların cevabı 24 Şubat Salı günü saat 20.00'da Kanal D bulacak.

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KANAL D HEKİMOĞLU 37. BÖLÜM SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Hekimoğlu 16 Şubat Salı yayınlanan 37. Bölümde Komiser Mahir'in bir süredir Hekimoğlu'nu hapse attırmak için sürdürdüğü savaşın sonuna gelinDİ. Mahkeme tarihi gelip çattı ve Hekimoğlu için 10 seneye kadar hapis cezası istenmektedir. Etrafındakiler, Hekimoğlu'nu kurtarabilmek için çabalarken, Hekimoğlu hiç beklenmedik bir hareket yapar ve son çare olarak kendini rehabilitasyon merkezine yatırır.

Mahir Hekimoğlu'na karşı yumuşadı mı? Mahkeme nasıl sonuçlandı?Hekimoğlu hapse girmekten kurtuldu mu?

HEKİMOĞLU 37. BÖLÜM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.