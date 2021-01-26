Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Hekimoğlu 34. bölüm full izle!
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Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Hekimoğlu 34. bölüm full izle!

26.01.2021 16:48 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:51
Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Hekimoğlu 34. bölüm full izle!

Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Hekimoğlu dizisinin son bölümü tek parça olarak internete yüklendi. Hekimoğlu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D Hekimoğlu 34. bölüm full izle! İşte Hekimoğlu yeni bölüm detayları

Hekimoğlu dizisinin 33.bölümü ekrandaki yerini aldı. 26 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan Hekimoğlu son bölümü yani 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hekimoğlu dizisi son bölümü full izle, işte Hekimoğlu 33. bölüm linki…

HEKİMOĞLU 34. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 34. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Haberimizde izleyebilirsiniz.

HEKİMOĞLU 33. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ateş, on yıldır bitkisel hayatta olan bir hastayı yeniden uyandırır!

10 yıldır bitkisel hayatta olan bir adamın oğlu, babasını hastanede ziyarete geldiği sırada düşüp kriz geçirir. Genç adamın durumu ciddileştikçe, klasik yollardan çare bulamayan Hekimoğlu, komada olan babasını uyandırır. Amacı adamdan ailenin tıbbi geçmişini öğrenip, oğlunu kurtarmaktır.Ancak baba tekrar komaya girmeden önce sadece bir günü olduğunu öğrenir ve kalan vaktini hastanede geçirmek istemez.Ateş ve Orhan, bu son yolculuğunda ona eşlik edecektir. Ateş hastanede yokken Komiser Mahir de boş durmaz ve Ateş'in ekibini sorguya çekmeye çalışır. Çember iyice daralmaktadır ancak Hekimoğlu hala işin ciddiyetinin farkında değildir.

Komadan uyanan baba, oğlunun hayatını kurtarmak için nasıl bir fedakarlık yapacak? Orhan, Ateş'i doğanın kanunlarına inandırabilecek mi? Mahir, Hekimoğlu aleyhinde delil bulabilecek mi? Sonunda genç adam kurtulabilecek mi?

HEKİMOĞLU 33. SON BÖLÜM İZLE!

HEKİMOĞLU 34. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Ekip zor bir hasta ile karşı karşıya kalıyor!

Genç bir hastaya kemik iliği nakli yapmak gerekir. Ancak hasta küçük kardeşini bu durumun içine sokmak istemez. Hekimoğlu ve ekibi hastayı ikna etmek zorundadır.

HEKİMOĞLU 34. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

HEKİMOĞLU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Ateş Hekimoğlu - Timuçin Esen

Orhan Yavuz - Okan Yalabık

İpek Tekin - Ebru Özkan Saban

Mehmet Ali Çağlar - Kaan Yıldırım

Emre Acar - Aytaç Şaşmaz

Zeynep Can - Damla Colbay

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