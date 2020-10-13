Hekimoğlu 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu yeni sezon 21. bölüm izle! Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne?

Hekimoğlu Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Hekimoğlu 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hekimoğlu 21. bölüm kesintisiz izle!

Kanal D ekranlarında başlayan Hekimoğlu dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Hekimoğlu dizisi oyuncuları kimler? Hekimoğlu konusu ne merak edildi. Hekimoğlu 21. bölüm izle! Hekimoğlu 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hekimoğlu 6 Ekim Salı yayınlanan 20. Bölümde Ateş ve İpek arasında beklenmedik bir gelişme yaşanıyor. Ellerinde çiçeklerle İpek'in odasına gelen Ateş, ona ne söyleyecek?

Öte yandan Hekimoğlu bir kez daha en sevdiği hasta tipiyle karşı karşıyadır. Kendi teşhisini kendisi koymuş olarak Hekimoğlu'nun karşısına çıkan Kerem, ünlü bir doktor olunca işler karışır.Teşhisin yanlış olduğunu düşünen Hekimoğlu bunu kanıtlamaya çalışırken ukala bulduğu meslektaşına meydan okumaktan da geri kalmayacaktır.Bu arada Zeynep ve Kerem arasındaki yakınlaşma kimsenin gözünden kaçmaz. Kısa sürede Zeynep'i etkisi altına alan Kerem, hoşlandığı kadına cesur bir teklifte bulunmakta gecikmez.

Bütün bunlar olurken hem basını hem hastaneyi idare etmeye çalışan İpek ise ona olan ilgisini gizlemeyen bir gazeteciyle vakit geçirmeye başlar. Hekimoğlu bundan hiç hoşlanmayacak ve tabii ki tepkisiz kalmayacaktır. Hekimoğlu, Kerem'e doğru teşhisi koyabilecek mi? Kerem'in cesur teklifi ne? Zeynep bu teklifi kabul edecek mi? İpek yeni bir ilişkiye mi yelken açıyor?

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HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu ve İpek arasındaki romantizm tansiyonu yükseliyor. İpek'in odasına saklanan Ateş, İpek'e belki de ilk defa iltifatta bulunuyor. Emre ve Zeynep arasında da duygu yüklü bir konuşma gerçekleşiyor. Öte yandan Memoli ve Hekimoğlu tanı konusunda yine karşı karşıya geliyor!

HEKİMOĞLU DİZİSİ YENİ BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu'nun bugün 21. bölümü ekranlara gelecek. Dizinin ardından gelecek hafta yayınlanacak olan 22. bölüm fragmanı yayınlanacak. Henüz yayınlanmadı. Takipte kalabilirsiniz.

HEKİMOĞLU 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

HEKİMOĞLU DİZİ OYUNCULARI

Ana karakterler:

• Ateş Hekimoğlu (Timuçin Esen): Nefroloji ve enfeksiyon hastalıkları konusunda başarılı bir doktordur. "Herkes yalan söyler" cümlesini kullanmasa günü kötü geçer. Asistan ekibiyle uğraşmayı çok sever. İpek ve Orhan'ın üzerine titrediği doktordur. Kendisi poliklinikte çalışmayı sevmez. Hastanede televizyon izlemeyi sever. Sıradışı aklıyla vakaları farklı bir bakış açısıyla çözer. Bastonla gezer. Ağrı kesicisini taşır.

• Orhan Yavuz (Okan Yalabık): Onkoloji uzmanıdır. Hekimoğlu'nu üniversiteden beri tanıyan ve yaptıklarına saygı duyan tek arkadaşıdır.

• İpek Tekin (Ebru Özkan): Hastane yöneticisi ve endokrinoloji uzmanıdır. Tıpkı Orhan gibi Hekimoğlu'nu okuldan beri tanıyan arkadaşıdır. Hekimoğlu'yla uğraşmayı çok sever.

• Mehmet Ali Çağlar (Kaan Yıldırım): Hekimoğlu'nun asistanı olan uzman nörolog. Kendisi "Memoli" veya "Dolapdereli" olarak tanınır.

• Emre Acar (Aytaç Şaşmaz): Hekimoğlu'nun asistanı olan kardiyoloji ve yoğun bakım uzmanıdır.

• Zeynep Can (Damla Colbay): Hekimoğlu'nun asistanı olan bağışıklık sistemi uzmanıdır.

• Selin Kurt (Belçim Bilgin): Avukat ve Ateş Hekimoğlu'nun eski eşi.

Yardımcı karakterler:

• Alya (Esra Eron): Hastanenin doktorlarından birisi. Orhan hoca ve Ateş hocanın ekibine destek olur.

• Muzo (Muhammed Dede): Hastane çalışanı. Ateş hocaya hep yardımcı olur.