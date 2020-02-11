Hekimhan'da muhtarlarla toplantı düzenlendi
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Hekimhan'da muhtarlarla toplantı düzenlendi

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, sorunlar dinlendi.

11.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:22
Hekimhan'da muhtarlarla toplantı düzenlendi

'nın ilçesinde muhtarlarla toplantı düzenlenip, sorunlar dinlendi.


Öğretmen evinde düzenlenen Şubat ayı muhtarlar toplantısına, İlçe Kaymakamı , Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Öztürk ve daire amirleri iştirak etti.


İlçeye bağlı mahallelerin sorun ve taleplerini görüşmek üzere düzenlenen muhtarlar toplantısında, muhtarların talep ve istekleri tek tek not alındı.


Toplantıda konuşan Kaymakamı Ahmet Özdemir, taleplerin acil durumlarına göre sıraya alınıp yerine getirilmeye çalışılacağını ifade ederek, vatandaşlar ile devlet arasında köprü görevi yapan muhtarlık mesleğinin önemine temas etti. - MALATYA

Kaynak: İHA
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