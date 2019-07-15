Hekimhan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Hekimhan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen "Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüşü" kapsamında Hekimhan Devlet Hastanesi önünde toplanan aralarında ilçe protokolünün de bulunduğu çok sayıda kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla Sakarya Ortaokulu'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti.

Hekimhan Kaymakamı Ahmet Özdemir, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da millerin verdiği kahramanlık destanının asla unutulmayacağını ve her daim yaşatılacağını belirterek. "Menfur girişimi bertaraf eden, tüm Türkiye'nin kaderini değiştiren ve demokrasiye yapılan darbeye direnen şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize de Allah'tan sağlık ve sıhhat diliyoruz." dedi.

Programa Hekimhan Belediyesi Başkanı Turan Karadağ, Garnizon Komutanı Kıdemli Başçavuş Özgür Polat Yavuz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hakan Kırmızı, İlçe Emniyet Müdürü Nahit Güneş, Cumhuriyet Savcısı Merve Bayar, İlçe Müftüsü Ali Meşe'nin yanı sıra siyasi parti başkanları, daire amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA