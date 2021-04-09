Heijan - Yaranamadım şarkı sözleri | 'Yaranamadım' tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Heijan'ın yeni şarkısı Yaranamadım Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Heijan - Yaranamadım şarkı sözleri nelerdir? Heijan - Yaranamadım şarkısının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Heijan - Yaranamadım şarkı sözleri sizlerle...

HEİJAN - YARANAMADIM ŞARKI SÖZLERİ

Buz tutmuş kalpler soğuk insanlar

Herşey bir çıkardan ibaret umut olsanda

Yanımda yokken bile adımı ansanda

Nefret kokar nefesi, yanına varsanda

---

Buz tutmuş kalpler soğuk insanlar

Herşey bir çıkardan ibaret umut olsanda

Yanımda yokken bile adımı ansanda

Nefret kokar nefesi, yanına varsanda

---

Yaranamadım, yaranamadım

Yaranamadım insanlara

Yaranamadım,

Yaranamadım, yaranamadım

Yaranamadım insanlara

Yaranamadım

---

Kırdık ortalığı, paramparça et bu kalbi

Çekil git hayatımdan bir daha dönme geri

Adını anarsam öldür, yaralı koyma beni

Can çıkarsa bedenden unuturum gözlerini

---

Kırdık ortalığı paramparça et bu kalbi

Çekil git hayatımdan bir daha dönme geri

Adını anarsam öldür yaralı koyma beni

Can çıkarsa bedenden unuturum sözlerini.

---

Yaranamadım, yaranamadım

Yaranamadım insanlara

Yaranamadım,

Yaranamadım, yaranamadım

Yaranamadım insanlara

Yaranamadım

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Heijan - Yaranamadım şarkısı 9 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenme ve 20 bin beğeniyi geçen şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz&Müzik: Heijan

Düzenleme: Denizkan Boz

Mix&Mastering: Buğra Kunt

Kanun: Cihan Güz

Director: Tahsin Güney