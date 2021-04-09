Heijan - Yaranamadım şarkı sözleri | 'Yaranamadım' tüm sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Heijan'ın yeni şarkısı Yaranamadım Youtube'a yüklendi. Kısa sürede binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki Heijan - Yaranamadım şarkı sözleri nelerdir? Heijan - Yaranamadım şarkısının sözlerine ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Heijan - Yaranamadım şarkı sözleri sizlerle...
HEİJAN - YARANAMADIM ŞARKI SÖZLERİ
Buz tutmuş kalpler soğuk insanlar
Herşey bir çıkardan ibaret umut olsanda
Yanımda yokken bile adımı ansanda
Nefret kokar nefesi, yanına varsanda
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Buz tutmuş kalpler soğuk insanlar
Herşey bir çıkardan ibaret umut olsanda
Yanımda yokken bile adımı ansanda
Nefret kokar nefesi, yanına varsanda
---
Yaranamadım, yaranamadım
Yaranamadım insanlara
Yaranamadım,
Yaranamadım, yaranamadım
Yaranamadım insanlara
Yaranamadım
---
Kırdık ortalığı, paramparça et bu kalbi
Çekil git hayatımdan bir daha dönme geri
Adını anarsam öldür, yaralı koyma beni
Can çıkarsa bedenden unuturum gözlerini
---
Kırdık ortalığı paramparça et bu kalbi
Çekil git hayatımdan bir daha dönme geri
Adını anarsam öldür yaralı koyma beni
Can çıkarsa bedenden unuturum sözlerini.
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Yaranamadım, yaranamadım
Yaranamadım insanlara
Yaranamadım,
Yaranamadım, yaranamadım
Yaranamadım insanlara
Yaranamadım
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Heijan - Yaranamadım şarkısı 9 Nisan 2021 tarihinde Youtube'a yüklendi. Kısa sürede 100 bin izlenme ve 20 bin beğeniyi geçen şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz&Müzik: Heijan
Düzenleme: Denizkan Boz
Mix&Mastering: Buğra Kunt
Kanun: Cihan Güz
Director: Tahsin Güney