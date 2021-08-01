Hediye Levent kimdir?
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Hediye Levent kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
HEDİYE LEVENT KİMDİR?
Hediye Levent, gazeteciliğe 2003 yılında başladı. Türkiye'de çeşitli gazete ve medya kuruluşlarında çalışan Levent, gazetecilik mesleğini, 2008 yılı itibariyle Şam'da devam ettirmektedir. Serbest muhabir olarak görev alan Hediye Levent, Suriye ve çevre bölgedeki gelişmeleri takip etmekte.