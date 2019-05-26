"Hedefimiz istikrarlı ekonomik büyüme"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, "istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayarak halkın refahını yukarı çekmenin başlıca hedeflerinden biri olduğunu" belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar UBP basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, hükümet programı üzerindeki çalışmaların tamamlandığını ve programın yarın Meclise sunulacağını belirtti.

Tatar, "Orta Vadeli Programı, halen yapılmakta olan çalışmaları, UBP ile HP'nin (Halkın Partisi) politikalarını değerlendirerek 41. hükümetin programını ortaya çıkarmış bulunuyoruz. Yarın Meclise sunacağız. Anayasamıza göre iki gün sonra Mecliste programın görüşülmesine geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

KKTC halkının yıllardır özlediği, yapılmasını talep ettiği işleri yapan bir hükümet olmayı istediklerini vurgulayan Tatar, "Benim için siyasette olmanın ana gayesi, bu topraklarda, bu devlette yaşayan insanlarımızı mutlu, huzurlu görmektir. Bunun için kalkınma şarttır. O nedenle, istikrarlı ekonomik büyümeyi sağlayarak halkımızın refahını yukarı çekmek başlıca hedeflerimizden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Ana vatan Türkiye ile temas halinde olduklarını belirten Tatar, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye karşı da samimi ve açık olacağız. Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği'ni 2020-2022'yi kapsayacak şekilde imzalamak gibi bir durumumuz var ama tabii ki altyapı yatırımları ve bütçemiz için ortada duran acil kaynak ihtiyacımızı karşılamak için de bir çözüm bulmak durumundayız. İnanıyorum ki KKTC Meclisinde verimli bir tartışma sürecinin ardından hükümetimiz güvenoyu alarak göreve başlayacaktır."

KKTC'de UBP ve HP'nin koalisyon hükümeti kurulması için salı günü anlaşmaya varmasının ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman'dan başbakanlık görevini devralmıştı.

Kaynak: AA