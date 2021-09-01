Hearthstone Mercenaries modu Ekim'de geliyor

Hearthstone'un bir sonraki oyun modu, Warcraft karakterlerinden oluşan küçük bir kadrolu sıra tabanlı bir RPG olan Mercenaries modu geliyor.

Mercenaries modu, hem PvP hem de PvE modlarını kapsıyor. World of Warcraft karakterleriyle oynanacak bu mod Ekim ayında yapacak.

Oyuncular sekiz Mercenaries köyü içerisinde farklı ödül avları arasında seçim yapacak ve her av sonunda bir boss ile karşılaşacağız. Üç çeşit Mercenaries var bunlar Fighter, Caster ve Protector. Oyuncular üç karakterden oluşan kadrolarını öğrendikten sonra, sıra tabanlı olan savaşa girerler Her iki taraf da takımlarının hareketlerini seçer ve sonra raunt oynanır.

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Hearthstone Mercenaries modu 12 Ekim tarihinde çıkış yapacak. Mercenaries modu Sylvanas, Arthas ve Diablo arasında üç farklı ikonik Blizzard karakteriyle ön satın alma seçenekleri kullanıma sunuldu.