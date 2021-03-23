"HDP'ye kapatma davasında Erdoğan-Bahçeli mutabakatı var; muhalefet demokrasi sınavında"

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuk olan gazeteciler Fikret Bila, Kemal Can ve T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, MHP'nin 13.

T24 yazarı Murat Sabuncu'ya konuk olan gazeteciler Fikret Bila, Kemal Can ve T24 Ankara Temsilcisi Gökçer Tahincioğlu, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultay'ında Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajları ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in, HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı davayı değerlendirdi.

Kaynak: DailyMotion.com