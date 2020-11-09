HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı
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HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı

09.11.2020 20:05 | Son Güncelleme: 09.11.2020 20:08
HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı

Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan HDP Osmaniye İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri terör örgütü PKK/KCK'ya eleman temin etmeye çalıştığı ileri sürülen Coşkun ve Töre'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, adresini belirlediği HDP İl Başkanı Ali Coşkun ve İl Başkan Yardımcısı Kadriye Töre'yi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Zanlıların ikametleri ve parti binasında, çok sayıda örgütsel doküman, bez parçaları, pankart, dijital materyaller ve tabanca fişeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Coşkun ve Töre, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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