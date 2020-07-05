HDP önündeki eylemde 307'nci gün
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HDP önündeki eylemde 307'nci gün

HDP önündeki eylemde 307'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 307'nci günde de sürdürdü.

05.07.2020 13:45 | Son Güncelleme: 05.07.2020 13:52

HDP önündeki eylemde 307'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 136 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 307'nci günde de sürdürdü. 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemi yapan Nazlı Sancar, güvenlik güçlerine teslim olması için çocuğuna çağrıda bulundu.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Bugün 307'nci gününde de oturma eylemi, koronavirüse karşı alınan tedbirlere uyularak devam etti.

'BÜTÜN AİLELER GELSİN'

Van'da 2012 yılında 13 yaşındayken kaçırılan kızı Şeyma Sancar için evlat nöbetini sürdüren Nazlı Sancar, çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan tüm ailelerden eyleme katılmasını istedi. Kızına teslim olması için çağrıda bulanan Sancar, Bütün ailelere sesleniyorum; gelsinler, çocuklarını arasınlar. PKK ve HDP'den korkmasınlar, hiçbir şey yapmayacaklar. Şeyma kızım, beni duyuyorsan çık gel, güvenlik güçlerine teslim ol. Ceza yok bir şey yok, sizi kandırıyorlar. Bütün ailelere sesleniyorum; gelsinler, herkes evladını arasın dedi.

HDP önündeki eylemde 307'nci gün

Kaynak: DHA

Manşet

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