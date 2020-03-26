HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününde Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 206'ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 206'ncı gününde de devam ediyor. 9 yıl önce Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 yaşındaki oğlunun kaybolduğunu belirten baba Ömer Tokay, çocuğunu piknik bahanesiyle Şırnak'a götürdüklerini, torpilli olan ailelerin çocuklarının geri geldiğini, kendi çocuğunun ise dönmediğini söyledi. Tokay, "2011'de çocuğum HDP tarafından kandırılarak gitti, Özgür Yurttaş Derneği diye bir grup var, piknik amaçlı oğlumu götürdüler, 206 gündür buradayım, 206 yıl da geçse yaşayana kadar bu eylemi bırakmayacağım. Çocuğumu onlardan kurtarana kadar yakalarını bırakmayacağım. En büyük virüsü HDP bize vurdu, 9 yıldır HDP'nin vurduğu virüs bize tesir etmedi ve sağlıklıyız, en büyük virüs HDP'dir. Oğlum gel adalete teslim ol, ceza yok, 13 tane arkadaşın geldi teslim oldu bir gün de ceza yemeden evlerindeler. Arkadaşlarınla birlikte gel" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA