HDP önündeki ailelerin direnişine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR (İHA) - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 891'inci gününde de devam ediyor. Aileler, direnişlerini kararlılıkla sürdürürken, evlat nöbetine 260'ıncı aile Remzi Çelik, kız kardeşi Rojbin için eyleme katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 891'inci gününde de devam ediyor. Aileler, çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken 260'ıncı aile, evladına kavuşmak için nöbetteki diğer ailelerin 'kahrolsun PKK' sloganları eşliğinde eyleme katıldı.

2015 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesi Coğrafya bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Rojbin Çelik, terör örgütü PKK üyeleri tarafından kandırılarak zorla dağa kaçırıldığı öne sürüldü. Yaklaşık 7 yıldır kardeşinden haber alamayan ağabey Remzi Çelik, Hakkari'den gelerek evlat nöbetinde olan ailelere katıldı.

"HDP'liler kardeşimi kandırarak Kandile götürmüştür"

Kardeşinin terör örgütü PKK üyeleri ile HDP'liler tarafından zorla dağa kaçırıldığını ileri süren ağabey Çelik, "Kardeşim Rojbin Çelik için geldim. Kardeşim Diyarbakır Dicle Üniversitesi Coğrafya Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Arkamda binaları bulunan HDP'liler kardeşimi kandırarak Kandil'e götürmüştür. Diyarbakır'a kardeşim için geldim ve ben kardeşimi almadan buradan Hakkari'ye dönmeyeceğim" dedi.

"Kardeşim öğretmen olacaktı"

Kardeşinin okuyup öğretmen olacağını aktaran ağabey Çelik, "Ülkeye faydalı bir evlat olacaktı. Ama onu kandırarak dağa götürdüler. Yaşlı babam, aylık maaşını kardeşimi okutabilmek için gönderiyordu. O kaybolduktan sonra babam, kalp krizi geçirerek vefat etti. Annem ise yaşlı olduğu için buraya gelemedi. Onun yerine eyleme ben katıldım. Kardeşime buradan sesleniyorum. Bir an önce kaç güvenlik güçlerine teslim ol. Bir an önce bizim yanımıza dönsün ve o gelinceye kadarda buradan ayrılmayacağım" diye konuştu. - DİYARBAKIR