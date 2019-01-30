HDP'nin Iğdır Belediyesi Eş Başkan Adayı Yaşar Akkuş Kimdir?

HDP'nin Iğdır Belediyesi Eş Başkan Adayı Yaşar Akkuş oldu. Peki, HDP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Iğdır Belediyesi Eş Başkan Adayı olan Yaşar Akkuş kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

YAŞAR AKKUŞ KİMDİR?

Yaşar Akkuş, 1981 yılında Iğdır, Merkez,Yüzbaşılar Köyünde doğdu. İthalat, ihracat, oto galeri, oto kiralama, tarım ve hayvancılıkla ilgileniyor. 2005 yılında Iğdır Galericiler Kooperatifini kurarak, yönetiminde bulundu. İlk Köy Gençlik Komisyonunu meydana getirerek, HADEP İl ,Gençlik Komisyonuna dahil oldu. Niğde Üniversitesi Mahalli İdareler-Yerel Yönetimler Bölümünde eğitim aldı.

BİRÇOK ÇALIŞMALARDA BULUNDU

2005 yılına kadar HADEP-DEHAP Gençlik Kolları Sekreterliği ve Başkanlığı görevlerini üstlendi. Mahalle ve köy komisyonlarında ve partinin seçim çalışmalarında aktif görev aldı. 2011-2013 yılları arasında TZP Kurdi il sorumluluğu yaptı. Referandum ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üst komisyon sorumluluğunu üstlenerek parti çalışmalarında bulundu. 2014 yılında belediye başkanı aday adayı oldu. 2018 milletvekilliği seçimlerinde aday adayı olarak çalışmalarda bulundu. Yaşar Akkuş, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Iğdır, Merkez Belediyesi Eş Başkan Adayı oldu.