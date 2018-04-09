Hdp Milletvekili Yıldırım Hakkındaki Dava

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın yargılanmasına devam edildi.

Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Yıldırım, Mardin'e getirilerek duruşmada hazır edildi.

Yıldırım, tercüman aracılığıyla Kürtçe yaptığı savunmasında, tahliyesini talep etti.

Sanık avukatları da müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia ederek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşmayı, HDP Batman milletvekilleri Mehmet Ali Aslan, Saadet Becerekli ve HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ile Yıldırım'ın yakınları takip etti.

İstenilen ceza

İddianamede, Yıldırım hakkında, 7 kez "terör örgütü propagandası yapmak", 4 kez "suç ve suçluyu övmek", 2 kez "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" ile 6-8 Ekim olaylarında "suç işlemeye tahrik" suçlarından 12,5 yıldan 59 yıla kadar hapis ve mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.