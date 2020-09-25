HDP'li yöneticilere yönelik suçlama: 37 kişinin öldüğü olayları azmettirmek
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HDP'li yöneticilere yönelik suçlama: 37 kişinin öldüğü olayları azmettirmek

25.09.2020 10:32 | Son Güncelleme: 25.09.2020 10:32
HDP'li yöneticilere yönelik suçlama: 37 kişinin öldüğü olayları azmettirmek

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kobani olayları" soruşturmasının detayları belli oldu.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kobani olayları" soruşturmasının detayları belli oldu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kobani olayları" olarak bilinen, 6-7 Ekim 2014 yılındaki eylemlerle ilgili aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'ın da aralarında olduğu HDP'lilerin bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanıyor. Gözaltı kararı verilen HDP'li yöneticilerin  37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara neden olan sokak eylemlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla azmettirdikleri değerlendiriliyor. 

SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI PAYLAŞIMLARI DOSYADA

DHA'nın edindiği bilgilere soruşturmada gözaltı kararı verilen şüphelilerin, olay tarihinde, sosyal medyadan halkı sokağa çağıran paylaşımları ve açıklamaları tek tek dosyada toplandı. HDP yöneticilerinin olay tarihinde sosyal medya paylaşımlarından dosyaya giren bazı örnekler şöyle:  "…Kobane'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya çağırıyoruz."  "..Yarın geç olabilir. Bugünden başlayarak daha aktif bir şekilde herkes alanlarda olmalı ve Kobane yankılanan sesi dünyaya duyurmalıdır…" "…Bundan böyle her yer Kobane'dir. Kobane'deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar süresiz direnişe çağırıyoruz…""…Bugün, bu akşam Kürt halkının Rojova'nın, Kobane ve özgürlük kantonlarının direnişine yakın durmayanlar, yarın bizden uzak olsun…"-"…Kobani düşerse Ankara'da düşer. Kürtler de kendi kaderini tayin eder…" 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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