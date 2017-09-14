Hdp'li Yiğitalp Serbest Bırakıldı
HDP'li Yiğitalp serbest bırakıldıDİYARBAKIR - Diyarbakır'da hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle sabah saatlerinde evinin önünde gözaltına alınan HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
HDP'li Yiğitalp serbest bırakıldı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da hakkında çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle sabah saatlerinde evinin önünde gözaltına alınan HDP Milletvekili Sibel Yiğitalp, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince hakkında açılan davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle, çıkarılan zorla getirilme kararı nedeniyle sabah saatlerinde evinin önünde gözaltına alınmıştı. Diyarbakır Adliyesine getirilen Yiğitalp, buradaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.