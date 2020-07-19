HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti HDP'li vekil Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın kan donduran olayı, "Bana o gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti. 'Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşini dövmesinin ardından HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiğine ilişkin haber gündeme bomba gibi düştü. Tecavüz mağduru kadın kan donduran olayı Sabah'a anlattı. Tecavüze uğrayan kadının yaptığı açıklamalar durumun vehametinin ne boyutta olduğunu gözler önüne serdi.

Çelik'in fezlekenin TBMM'ye ulaşmasının ardından partisinden istifa etmesi de "danışıklı dövüş" olarak değerlendirildi.

"CANIMI ACITA ACITA TECAVÜZ ETTİ"

Sabah'tan Şebnem Bursalı'nın haberine göre, mağdur kadın, "Yardım edeceği gerekçesiyle görüşmeler sırasında zorla ve istemim dışında tecavüz etti. O gün sadistçe, hunharca, zorla, canımı acıta acıta tecavüz etti. 'Benim diğer yüzümü tanımıyorsun. Olayı unut yoksa seni mahvederim' diyerek tehdit etti" ifadelerini kullandı.

2 HDP'Lİ VEKİL VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTI

Talihsiz kadın, "HDP Mardin milletvekilleri Ebru Günay ve Pero Dündar'a anlattım yaşadıklarımı. İlk etapta inandılar. Sonra 'Biz araştırıp gereğini yaparız, sen bu olayı kapat ve unut' diyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar" dedi.