Son Dakika | HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar tespit edildi

Son dakika gelişmesine göre HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar tespit edildiHDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, terör örgütü üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, delilleri yok etme amaçlı el çabukluğuyla aldığı cep telefonunda;

HDP'li vekilin delilleri yok etmek için aldığı telefonda örgütsel yazışmalar tespit edildi

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir'in, terör örgütü üyesi Ercan Oğuz'un gözaltına alındığı sırada polisleri engelleyerek, delilleri yok etme amaçlı el çabukluğuyla aldığı cep telefonunda; terör örgütü mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı ve örgütsel içerikli birçok yazışma tespit edildi.

Olay, 28 Kasım 2020'de Cizre ilçesinde meydana geldi. Hakkında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'propaganda' suçlarından yakalanma kararı bulanan Ercan Oğuz, gözaltına alındığı sırada HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir de polisleri engelleyerek, arka cebindeki telefonu el çabukluğuyla alıp, delilleri yok etmeye çalıştı. Gözaltına alınan Oğuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Ercan Oğuz'un gözaltına alındığına ilişkin görüntüleri izledi. Görüntülerden, HDP Milletvekili Nuran İmir'in, Oğuz'un cep telefonunu aldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Ercan Oğuz hakkında tekrar yakalanma kararı çıkarıldı. Oğuz, 8 Aralık'ta Şırnak kent merkezine geldiği sırada, yol kontrolünde yakalandı. İlk gözaltına alındığı sırada İmir'in cebinden aldığı telefonu da ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından Oğuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapma' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında HDP'li İmir'in aldığı cep telefonu incelendi. Terör örgütü PKK mensuplarına ait fotoğraflar, şüphelinin aranan örgüt mensubu ile çekilmiş fotoğrafı, terör örgütüne müzahir haber ajansına ait haber içerikleri ve fotoğraflar, yasaklı yayınlar listesinde bulunan kitaplar, örgütsel içerikli birçok yazışma, doküman, fotoğraf ve video telefonda tespit edildi.

Şüpheli Ercan Oğuz'un üzerinden içinde suç delilleri olduğu değerlendirilen cep telefonunun ele geçirilmesini engellemek ve suç delillerini karartmak amacıyla eylemde bulunduğu iddia edilen HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir hakkında, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan soruşturma evrakı, 2 Aralık'ta 'yetkisizlik' kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi.

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Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı