: HDP'li vekilden çağrı: Uçaklarda Kürtçe anons yapılsın

03.12.2019 09:24 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:43

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerçekleştirilen 2020 yılı bütçesi görüşmeleri esnasında konuşan HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, uçaklarda Kürtçe anons yapılmasını talep etti.

"KÜRTÇE ANONS YAPILSA KIYAMET Mİ KOPAR?"

Uçaklarda Kürtçe ve Arapça anons yapılmasını isteyen İpekyüz, "Mardin'de, Diyarbakır'da, Batman'da devasa havalimanları yapıldı ama uçak seferleri düştü, bilet fiyatları arttı. Yurt dışı seferi yok.Ayrıca uçaklarda Kürtçe anons yok, Arapça anons yok. Kürtçe anons olsa kıyamet mi kopar?" ifadelerini kullandı.

"MEGA PROJELER..."

Akyüz, "Bir taraftan otoyollar yaparken bir taraftan da halkı borçlandırıp yoksullaştırıyorsunuz. O zaman vatandaş o köprüyü geçerken, o hastaneye giderken zorlanıyor. Mega projeler dezavantajlı kesimi daha da yoksullaştıtrıyor" diye konuştu.

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