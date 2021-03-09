HDP Van Milletvekili Işık'ın eşi, terör operasyonunda tutuklandı

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü'nce silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda HDP'nin Mersin'deki eski il eş başkanları M. Işık ve Z.Ö., Akdeniz eski ilçe başkanı A.K. ve M.G, Toroslar eski ilçe başkanı A.K, parti yöneticisi R.E. ve üyeler B.Ö. ile Z.İ'yi gözaltına aldı.

Evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, emniyete götürülen şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan M. Işık, A.K, M.G, B.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

VAN MİLLETVEKİLİNİN EŞİ ÇIKTI

Bu arada tutuklananlar arasında bulunan M. Işık'ın, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık'ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Muazzez Orhan Işık

Kaynak: Demirören Haber Ajansı