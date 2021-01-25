HDP'li Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah tehdit: Ona muhteşem bir jübile düşünüyoruz

HDP Şırnak eski milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir paylaşımda bulundu. Kaplan'ın tweetinde "Çok yakında AKP başkanına muhteşem bir jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak..." ifadeleri yer alırken kullanıcılar paylaşıma tepki gösterdi.

HDP Şırnak eski milletvekili Hasip Kaplan, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

"GİDİŞİ MUHTEŞEM OLACAK"

Twitter'dan Erdoğan'a yönelik tehdit barındıran bir mesaj paylaşan Kaplan "Çok yakında AKP başkanına muhteşem bir jübile düşünüyoruz. Gidişi muhteşem olacak...!" ifadelerini kullandı.

İşte Hasip Kaplan'ın o paylaşımı;

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kullanıcılar paylaşıma kısa sürede tepki gösterdi. Tweetin altında çok sayıda; "Denemesi bedava. Devletimiz size pabuç bırakmaz.", "Bu topraklarda oyun oynatmayız size.", "Hasip gel bekleriz.", "O jübileyi daha önce düşünenler sonra kaçacak yer bulamadılar. Aklınızın bir kenarında dursun.", "En son deneyenlerle bir görüş istersen görüş gününde.", "Noldu? Öyle bir rüya mı gördün? Ancak rüyanızda görürsünüz." içerikli yorumlar yapıldı.