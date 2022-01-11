HDP'li Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi - Haberler
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HDP'li Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

HDP'li Güzel'le ilgili fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
AA / İsmet Karakaş - Haberler | Güncel

Adalet Bakanlığınca, teröristle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığınca, teröristle çekilmiş fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP'li Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezlekeyle ilgili prosedür Adalet Bakanlığınca tamamlandı. Fezleke, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Teröristle fotoğrafları basına yansımıştı

Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.

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AA / İsmet Karakaş - Son Dakika Haberleri

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