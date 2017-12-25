Hdp'li Doğan'dan Başbakan Yıldırım'a "Çiftlik Bank" Sorusu

İstanbul DHA



HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, bakanlıkların incelemesiyle gündeme gelen "Çiftlik Bank"ı Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.



Doğan soru önergesinde, "SPK'ya göre sistem 'Ponzi oyunu' adlı bir işleyişe dayanmaktadır. Yani sistem, son kullanıcı yatırım yapana kadar çalışacak, daha sonra reel para girdisi olmadığı için çökerek patlayacaktır. Yine birçok uzman, bu oyunun yeni bir Banker Kastelli vakasına dönüşeceğini ve birçok insanın birikimlerini kaybedeceğini belirtmişlerdir. Ayrıca çok sayıda televizyon kanalında bu dolandırıcılığın reklamı yayımlanmaktadır" bilgilerine yer verdi.



Müslüm Doğan bu bağlamda Başbakan Yıldırım'ın cevap vermesini istediği soruları şu şekilde sıraladı:



1- SPK'nın dolandırıcı olarak nitelendirdiği bu oyun hakkında ilgili birimlerce yürütülen bir soruşturma var mıdır? Var ise bu soruşturma hangi kapsam ve içerikte yürütülmektedir? Yok ise ivedilikle bir soruşturma açmayı düşünüyor musunuz?



2- Çiftlik Bank oyununun hesapları takip altında mıdır?



3- Sistemin yakın bir zamanda çökeceği ve on binlerce insanın paralarını kaybedeceği doğru mudur?



4- Şirketin Türkiye içindeki yatırımları incelenmekte midir?



5- Yeni bir saadet zinciri, yeni bir titan oluşumuyla mı karşı karşıyayız? Toplumu bu konuda uyarmak ve aydınlatmak için bir açıklama yapacak mısınız?



6- Çiftlik Bank'ın bazı yatırımlarına devlet desteği verildiği doğru mudur? Türkiye'nin en büyük dev süt ve besi sığırcılığı işletmesi projesi olarak tanıtımı yapılan ve 700.000.000 olduğu iddia edilen yatırım maliyetinin yüzde 30'unun devlet tarafından karşılandığı doğru mudur?



7- Çiftlik Bank adındaki internet sitesinin, iflas halinde ana paraların ödeneceğini ve bunu ıslak imzalı belge ile garanti etmesi halkı yanıltmak değil midir? İflas halinde borç ödemesi yapılmamasına rağmen ısrarla bu yönde açıklamalar yapan kişiler hakkında işlem başlatacak mısınız?



8- Çiftlik Bank reklamları yayımlayan televizyon kanallarına bu dolandırıcılığa zemin hazırladıkları için bir ceza verilecek midir?



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