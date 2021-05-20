HDP'li Beştaş, HSK üyelerinin Millet ve Cumhur ittifakları arasında pazarlıkla belirlendiğini öne sürdü

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 7 kişilik Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin, Millet ve Cumhur ittifakları arasında "ilkesiz ve pazarlığa dayalı yöntemle belirlendiğini" savundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, 7 kişilik Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerinin, Millet ve Cumhur ittifakları arasında "ilkesiz ve pazarlığa dayalı yöntemle belirlendiğini" savundu.

Beştaş, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de yargının geldiği durumun bilindiğini ifade etti.

HDP olarak, bugün HSK üyelerinin belirleneceğini TBMM Karma Komisyonu toplantısı ve üye seçimine katılmadıklarını belirten Beştaş, bu seçimin demokratik yöntemle yapılabilmesi için daha önce önerilerini sunduklarını ancak bunların kabul edilmediğini söyledi.

Bazı adayların öz geçmişlerinde "siyaseten bağlılığını ilan etmek zorunda kaldıklarını" öne süren Beştaş, "İşte Türkiye'de yargının yerlerde olmasının altındaki sebep de budur." dedi.

Millet ve Cumhur ittifakları arasında doğrudan ilkesiz ve pazarlığa dayalı yöntemle 7 kişilik HSK Kurulu belirlendiğini savunan Beştaş, "Pazarlıkla anlaştılar. Liyakat yok, bağımsız ve tarafsız kişilerin seçilmesi yok. Bu pazarlık ve baştan sona ilkesiz ve pazarlığa dayalı anlaşmadır." diye konuştu.

HSK'nın 4 üyesinin Cumhur, 3 üyenin de Millet ittifakına verileceğini ileri süren Beştaş, şunları kaydetti:

"Biz pazarlığın ve ilkesizliğin tarafı olmadık ve olmayacağız. Çünkü biz HSK'nın yapısını çok önemsiyoruz. Önümüzdeki gülerde bu yeni HSK da yeni vahim kararlara imza atmaya devam edecektir.

Yargıya olan güven zaten yerlerde sürünüyordu. HSK'nın 7 üyesinin pazarlık usulüyle, partilere bağlılıkla ve ilkesiz bir yaklaşımla belirlenmiş olması sonucu, artık yargıya güven sıfırın altına inecektir. Türkiye'de kimse kendini güvende ve özgür hissetmeyecektir. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden