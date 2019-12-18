HDP'li belediye başkanları adliyeye çıkarıldı

18.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:20

Muş'un HDP'li Varto ve Bulanık ilçeleriyle Erentepe belde belediye başkanları ile sözde eşbaşkanlar, terör soruşturması kapsamında adliyeye çıkarıldı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında dün sabah gözaltına alınan HDP'li Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ve sözde eşbaşkan Eylem Saruca, Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve sözde eşbaşkan Muhmut Yalçın ile Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik bugün adliyeye sevk edildi.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise, adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA