Hdp Kars Milletvekili Bilgen Tahliye Edildi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, avukatlarının talebi doğrultusunda verilen tahliye kararının ardından Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi.



Jandarma eşliğinde Kınalı gişeleri yakınına getirilen Bilgen, burada yakınları ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder tarafından karşılandı. Bilgen, Önder ve yakınlarına sarılarak hasret giderdi.



Bilgen, daha sonra Sırrı Süreyya Önder ile aynı araca binerek buradan ayrıldı.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 ayrı suçtan hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Bilgen'in avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için tahliye talebi başvurusu yapmıştı. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, Bilgen'in tahliyesine karar vermişti.