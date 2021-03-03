HDP kapatılırsa milletvekilleri Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme sonucunda örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilmesi durumunda HDP kapatma davası ile karşı karşıya kalacak. Davanın kapatma ile sonuçlanması durumunda HDP'li vekiller Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçecek.

Siyasetin son zamanlardaki gündem konusu, HDP'nin kapatılması ve böyle bir durumda vekillerin ne yapacağı oldu. Yapılan kulisler bir yana; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme sonucunda örgüt eylemlerinin odağı olduğu tespit edilmesi durumunda kapatma ile karşı karşıya gelecek olan HDP'de izlenecek yol haritası ortaya çıktı.

DBP'YE GEÇECEKLER

Olası bir kapatma durumunda HDP'li vekillerin, 2014'te Barış ve Demokrasi Partisi'nin 3. Olağan Kongresinde alınan kararla adı değiştirilerek kurulan Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçeceği öğrenildi.

YEDEK PARTİ OLARAK GÖRÜLÜYOR

Parti'nin eş başkanlarından Saliha Aydeniz'in eski HDP Diyarbakır milletvekili olması ise dikkat çekti. Aydeniz'in Aralık 2019'da HDP'den istifa ederek yedek parti işlevi görmesi için DBP'ye geçtiği öne sürüldü.

DBP'Lİ BAŞKANLAR HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLAMALAR YAPILMIŞTI

Yeniçağ'ın haberine göre; DBP'nin doğu ve güneydoğu illerinin yanında Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirlerde il ve ilçe örgütleri bulunuyor. Geçtiğimiz dönemde; DBP'li çok sayıda belediye başkanı ve belediye meclis üyesi terör örgütü üyesi olmak, terör örgütü adına suç işleme ve terör örgütüne finans sağlama gibi suçlardan tutuklanması ve hapis cezasına çarptırılmasıyla gündeme gelmişti.