HDP İzmir saldırısı davası ertelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HDP İzmir saldırısı davası ertelendi

HDP İzmir saldırısı davası ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Onur Gencer'in yargılandığı dava, çıkan arbede nedeniyle ertelendi.

İZMİR (İHA) - İzmir'de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Onur Gencer'in yargılandığı dava, çıkan arbede nedeniyle ertelendi.

İzmir'de 17 Haziran 2021'de İzmir HDP İl Başkanlığına düzenlediği silahlı saldırıda binada bulunan Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davanın duruşmasında çıkan arbede nedeniyle sanık cezaevine gönderildi.

Mahkeme heyeti, arbede nedeniyle sanığın savunmasını almadan duruşmayı 24 Ocak 2022'ye erteledi. - İZMİR

HDP İzmir saldırısı davasında arbede! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık karıştı

HDP İzmir saldırısı davasında arbede! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık karıştı

 Otelde çalışan genç kadının acı sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası hayattan kopardı

Otelde çalışan genç kadının acı sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası hayattan kopardı

 Alacak-verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti

Alacak-verecek nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren uzman çavuş intihar etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title