Hdp Eş Genel Başkanı Temelli, Şırnak'ta

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Cizre ve İdil'de partisince düzenlenen etkinliklere katıldı.

Temelli, beraberinde HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş ve Aycan İrmez ile ziyaret ettiği Cizre ve İdil ilçe başkanlıklarında düzenlenen "halk günü" toplantılarında yaptığı konuşmada, partilerine yönelik yoğun baskı uygulandığını öne sürdü.

"Hepimiz 24 Haziran'da sandıklarımıza, oylarımıza, siyasi irademize, geçmişe, yitirdiklerimizin anısına sahip çıkmak için sandığa gideceğiz, oyumuza sahip çıkacağız"ifadelerini kullanan Temelli, şöyle konuştu:

"Gece gündüz demeden seçimlerde çalışacağız. Halkın umudu biziz ancak biz bu halkı bu bataklıktan kurtarabiliriz. Bizler umudun yolcularıyız, bizler bu kararlı mücadelenin vazgeçilmezleriyiz, asla vazgeçmedik. Bu ülkeye barış ve demokrasi gelecek. Demokrasi ve barış gelene kadar durmaksızın yola devam diyoruz."