HDP Eş Genel Başkanı Sancar, partililerle bir araya geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ağrı'da esnafı ziyaret edip partililerle bir araya geldi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Ağrı'da esnafı ziyaret edip partililerle bir araya geldi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Sancar, beraberindekilerle ilk olarak Eski Van ve Cumhuriyet caddelerindeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti. Ardından HDP İl Başkanlığına geçen Sancar, "HDP'liyiz Her Yerdeyiz" sloganıyla gerçekleştirilen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Sancar, burada yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. HDP'ye yönelik saldırıların kendilerini durduramayacağını belirten Sancar, "Siz bu saldırıları göğüsleyen en önemli güçsünüz. Bizim ayakta duruşumuzu sağlayan, yürüyüşümüzü mümkün kılan, bizi büyüten ve güçlendiren halkımızın desteğidir." diye konuştu.

Programa, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz, HDP Ağrı milletvekilleri Dilan Dirayet Taşdemir ve Abdullah Koç ile partililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez