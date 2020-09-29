HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: İktidar sinir uçlarımızla oynamaya çalışıyor
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HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: İktidar sinir uçlarımızla oynamaya çalışıyor

29.09.2020 12:44 | Son Güncelleme: 29.09.2020 12:48

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2014'te düzenlenen Kobani eylemleriyle ilgili 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma kapsamında aralarında HDP'li eski milletvekilleri, belediye başkanları ve MYK üyelerinin de olduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Altan Tan, Sırrı Süreyya Önder, HDP MYK üyesi Alp Altınörs, eski HDP Sözcüsü Günay Kubilay ve birçok HDP'li yönetici bulunuyor.

Gözaltına bulunan isimler dün gece Emniyette kendilerine verilen yemekten zehirlenmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Bugün ise gözaltı süreleri 4 gün daha uzatıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, soruşturma, gözaltı kararı ve emniyette yaşanan zehirlenmeye ilişkin Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: İktidar sinir uçlarımızla oynamaya çalışıyor

Kaynak: DailyMotion.com

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