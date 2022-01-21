HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Temel: Israrla kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok

2023 Haziran ayında yapılacak seçimler öncesi HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı büyük merak konusu olurken, Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel katıldığı programda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Temel, "Muhalefetin tümü ilkeler ve kriterler doğrultusunda cumhurbaşkanı adayı için bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok" dedi.

Hdp Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, iktidar kanadının 2023'te düzenleneceğini belirttiği cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olarak DW Türkçe'de 'Nevşin Mengü Soruyor' programında açıklamalarda bulundu.

"TOPLUMDAN YANA TAVIR KOYACAK BİR ADAYIN ETRAFINDA BULUŞULABİLİR"

'Mevcut sistemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerden feragat edecek' bir isim üzerinde uzlaşabileceklerini ifade eden Temel, şunları söyledi:

"Muhalefetin tümü ilkeler ve kriterler doğrultusunda Cumhurbaşkanı adayı için bir isimde buluşursa bu konuda ısrarla kendi adayımızı çıkarma gibi bir tutumumuz yok. Tek ölçümüz şu mevcut sistemin Erdoğan'a tanıdığı bütün yetkilerinden feragat edecek, toplumdan yana tavır koyacak ve bu konuda bu güveni bugüne kadar yaşan öyküsüyle vermiş hem de ortaya koyacağı mutabakatla bunu bütün muhalefete ve toplumsal kimliklere vaat edecek bir adayın etrafında elbette buluşulabilir.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel.

"KRİTERLER VE İLKELERDEN BAHSEDİYORUZ"

Biz kriterler ve ilkelerden bahsediyoruz. Bu konuda diyelim ki bizim dışlanmamız bizim oluşturduğumuz mevcut seçeneği görmezden gelen bir tutum, yaklaşım ve dayatma içerisinde olursa tabii ki kendi adayımızı da çıkarmayı tartışabiliriz."

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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